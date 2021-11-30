Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Регионы

30 ноября, 19:08

Попова назвала регионы РФ с ростом заболеваемости COVID-19

власть регионы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В 7 субъектах РФ продолжается фиксироваться рост заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"Это Амурская область, Приморский край, Челябинская, Сахалинская области, Хабаровский край, Республика Дагестан, но здесь рост не превышает 8%", – заявила Попова.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уточнил, что в этих регионах разворачивают дополнительные больничные койки для пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что число пациентов с COVID-19 в РФ на прошлой неделе снизилось на 13%. На сегодняшний день в России под наблюдением врачей находятся 932 тысячи человек с COVID-19, 745 тысяч из них лечатся амбулаторно.

Заболеваемость коронавирусом сокращается в 56 регионах РФ – Попова

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать