Попова назвала регионы РФ с ростом заболеваемости COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В 7 субъектах РФ продолжается фиксироваться рост заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
"Это Амурская область, Приморский край, Челябинская, Сахалинская области, Хабаровский край, Республика Дагестан, но здесь рост не превышает 8%", – заявила Попова.
В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уточнил, что в этих регионах разворачивают дополнительные больничные койки для пациентов с коронавирусом.
Ранее стало известно, что число пациентов с COVID-19 в РФ на прошлой неделе снизилось на 13%. На сегодняшний день в России под наблюдением врачей находятся 932 тысячи человек с COVID-19, 745 тысяч из них лечатся амбулаторно.
Заболеваемость коронавирусом сокращается в 56 регионах РФ – Попова
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