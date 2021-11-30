Заболеваемость коронавирусом сокращается в 56 регионах РФ – Попова

Заболеваемость коронавирусом сокращается в 56 регионах РФ. Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В семи регионах продолжается рост.

Также сообщается, что в России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон".

В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.