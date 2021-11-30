Число пациентов с COVID-19 в РФ на прошлой неделе снизилось на 13% – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Число пациентов с COVID-19 в РФ на прошлой неделе снизилось на 13%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.
Также Мурашко уточнил, что число больничных коек для пациентов с коронавирусом снижено до 250 тысяч.
На сегодняшний день в России под наблюдением врачей находятся 932 тысячи человек с COVID-19, 745 тысяч из них лечатся амбулаторно.
За минувшие сутки в России подтвердили 32 648 новых случаев коронавируса.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о риске ухудшения эпидемической ситуации из-за штамма "Омикрон". Такое развитие событий возможно в случае, если мутация будет ускорять тяжелое течение коронавируса.
В Москве выявили 2 788 новых случаев коронавируса
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