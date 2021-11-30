Инфекционист призвал россиян не паниковать из-за нового штамма "Омикрон"

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Россиян попросили не впадать в панику из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в интервью РИА Новости.
"По мнению одних ученых, мутации ведут к более высокой заразности и большей патогенности, то есть зловредность вируса будет расти. По мнению других, пока не совсем понятно, что с этими мутациями не так, и прежде чем впадать в панику, нужно понять, опасно ли то, как меняется вирус", – выразил мнение специалист.
По словам инфекциониста, излишнее число мутаций может привести к потере вирусом жизнеспособности.
"Такой вариант вполне возможен, например, в Японии с дельта штаммом сейчас происходит именно это", – указал Поздняков.
Он объяснил, что мутациями считаются изменения в структуре генома вируса.
"Сами по себе эти цифры имеют мало значения, так как это только гипотезы разных ученых, причем, как часто бывает с COVID-19, диаметрально противоположные", – подчеркнул эксперт.
Поздняков сообщил, что в данный момент сложились благоприятные условия для появления новых штаммов. По его прогнозу, мутации будут возникать среди непривитых граждан, в частности, людей с противопоказаниями к прививке.
"Длительная персистенция (носительство) вируса в иммунокомпрометированном организме, например, человека, зараженного ВИЧ, вероятно и стала причиной появления штамма "Омикрон", – предположил врач.
Он отметил, что иммунная система таких пациентов не способна дать отпор вирусу в обычные сроки. Из-за этого инфекция находится в организме долгое время и мутирует.
"Если данная мутация оказывается удачной, то она дальше активно распространяется в вирусной популяции, поскольку имеет преимущество перед немутированными собратьями. Так возник первый значимый штамм SARS-CoV-2 – британский альфа. Только не у ВИЧ-инфицированного, а у онкологического пациента", – рассказал Поздняков.
Он уточнил, что пациенты с иммунодефицитом переносят коронавирус в легкой форме из-за того, что организм человека почти не сопротивляется инфекции.
Ранее об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.
Позднее Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, существует риск ухудшения эпидситуации из-за штамма "Омикрон". Такое развитие событий возможно в случае, если мутация будет ускорять тяжелое течение коронавируса.
Россия рассматривает возможные решения на фоне появления "Омикрон"-штамма – МИД РФ
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