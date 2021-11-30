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Общество

11:30

В России выявили 32 648 новых случаев коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За минувшие сутки в России подтвердили 32 648 новых случаев коронавируса. В 2 247 случаях болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 2 788 случаев, на Московскую область – 2 215, на Санкт-Петербург – 2 103, на Самарскую область – 908, на Воронежскую область – 742, на Нижегородскую область – 716, на Красноярский край – 711, на Свердловскую область – 705, на Пермский край – 693, на Башкирию – 667.

Всего с начала пандемии в России зарегистрирован 9 636 881 случай коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Республике Алтай и Москве.

За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 1 229 человек, за весь период в стране скончались 275 193. За прошедшие сутки выздоровели 33 442 человека, за весь период пандемии – 8 329 253.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о риске ухудшения эпидемической ситуации из-за штамма "Омикрон". Такое развитие событий возможно в случае, если мутация будет ускорять тяжелое течение коронавируса.

Об опасности этого штамма заявили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Российские вакцины против коронавируса адаптируют к новому штамму "Омикрон"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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