Назальная вакцина обеспечит защиту тем, кто прививался не "Спутником V" – Гинцбург

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Назальная вакцина от коронавируса, созданная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет обеспечивать защиту тем, кто прививался не "Спутником V". Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что для полной защиты человек перед применением назальной вакцины должен быть привит любым работающим препаратом.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили надежду, что находящаяся в стадии разработки назальная российская вакцина от коронавируса покажет высокую эффективность для предотвращения заражения.

До этого Гинцбург рассказывал об эффективности назальной вакцины от COVID-19. По мнению Гинбурга, данный препарат позволит создать еще один барьер для проникновения вируса в организм человека.

Специалист также заявлял, что у назальной вакцины пока не выявлено никаких побочных действий. По его словам, вопрос о возможности использования препарата вместо обычной прививки пока остается открытым.