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Общество

08:55

Законопроект о регулировании рекомендаций соцсетей могут внести в ГД до июля

технологии общество

Фото: depositphotos/bjorn999

Законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов соцсетей могут внести в Госдуму до лета 2022 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Изначально мы хотели внести до конца 2021 года. Но поскольку определенные дискуссионные точки сохраняются, я рассчитываю, что мы его внесем в первой половине 2022 года", – заявил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

В предлагаемом документе прописаны, что социальные сети должны будут предупреждать пользователей о выдаче информации на основании анализа их собственных действий. Кроме того, предлагается дать возможность отказываться от применения алгоритмов.

Законопроект позволяет дать Роскомнадзору полномочия по проверке платформ на предмет фактов вмешательства в деятельность рекомендательных систем сайтов.

В ноябре 2021 года глава Сбербанка Герман Греф выступил за строгий контроль над интернет-контентом для детей. По его мнению, решения в данной области необходимо приоритизировать.

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