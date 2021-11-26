Суд Москвы запретил 13 страниц в соцсети "ВКонтакте" с рекламой услуг нелегальной миграции

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Таганский суд Москвы запретил 13 страниц в соцсети "ВКонтакте", рекламирующих услуги по нелегальному пересечению российской и белорусской границ и незаконной регистрации в Москве, Краснодаре и Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Решением суда от 22 ноября 2021 года информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети интернет, <...> признана информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что данное решение суда будет направлено в Роскомнадзор для последующего включения соответствующих страниц в единый реестр запрещенных сайтов.

Ранее столичный суд запретил доступ к аккаунтам Алана Енилеева и других блогеров в Instagram в связи с публикацией материалов, посвященных незаконным уличным гонкам. Речь идет о трех страницах, которые будут включены Роскомнадзором в соответствующий реестр.

