Суд оштрафовал Mail.ru за отказ удалять запрещенный контент

Фото: пресс-служба Mail.ru Group/РИА Новости/Алексей Мальгавко

Из-за отказа социальной сети "Одноклассники" удалить запрещенный контент компанию Mail.ru оштрафовали на три миллиона рублей. Решение вынес мировой судебный участок Хорошевского района Москвы, сообщает ТАСС.

"Протокол был составлен Роскомнадзором", – говорится в сообщении.

Ранее Мировой суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенной информации и назначил штраф в размере 3 миллионов рублей.

Также приставы открыли против компании Facebook еще четыре дела о принудительной выплате 17 миллионов рублей штрафов за отказ удалять противоправный контент.