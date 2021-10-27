Роскомнадзор составил протокол на Google за повторное неудаление запрещенного контента

20:04
Фото: depositphotos/lucidwaters
Роскомнадзор составил новый протокол в отношении компании Google за повторное нарушение требования об удалении запрещенного контента. Об этом сообщает ТАСС.
"Роскомнадзор 27 октября составил административный протокол в отношении американской ИТ-компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию (часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ)", – указано в заявлении ведомства.
Данное правонарушение подразумевает штраф в размере от одной двадцатой до одной десятой годового оборота компании.
В заявлении Роскомнадзора уточняется, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube систематически не удаляет запрещенную на территории России информацию.
Ранее в октябре замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что платформы Google, Facebook и Twitter не удалили порядка 5,5 тысячи запрещенных в России материалов. В публикациях содержатся материалы о возбуждении национальной розни и призывы к экстремизму.
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