Суд в Москве отказал Facebook в отсрочке оплаты штрафа в 17 млн рублей

25 октября, 19:49
Фото: depositphotos/rafapress
Таганский суд Москвы отказал компании Facebook в отсрочке оплаты 17 миллионов рублей штрафов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов.
"Постановлениями мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района города Москвы от 25.10.2021 "Фейсбук Инк." (Facebook Inc.) отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Фейсбук наложены административные штрафы в размере 17 миллионов рублей", – рассказали в пресс-службе суда.
На минувшей неделе Таганский суд столицы направил судебным приставам распоряжения об исполнении постановлений о взыскании штрафов с социальной сети. Facebook тогда же запросил отсрочку по выплатам.
Всего с компании планируется в принудительном порядке взыскать 26 миллионов рублей штрафов, назначенных судом за отказ удалить запрещенную законодательством РФ информацию.
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