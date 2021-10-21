Google, Facebook и Twitter не удалили около 5,5 тыс запрещенных материалов – Роскомнадзор

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На ресурсах Google, Facebook, Twitter остаются неудаленными около 5,5 тысячи материалов, запрещенных в России, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Об этом сообщает РИА Новости.

Субботин уточнил, что данные публикации в том числе содержат контент, направленный на возбуждение национальной розни, а также призывы к экстремистской деятельности и насилию в отношении россиян.

Ранее Субботин сообщил, что Роскомнадзор перестанет ограничивать скорость работы соцсети Twitter, когда она исполнит требование об удалении всей запрещенной информации.

Он отметил, что пока ведомство обеспечивает замедление работы Twitter в прежнем режиме.