Представительства зарубежных IT-компаний в РФ смогут модерировать контент – Роскомнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Представительства зарубежных интернет-компаний, которые должны быть открыты в России по новому закону, будут обладать полномочиями по модерации контента, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы рассчитываем на недавно принятый закон о "приземлении", который в числе прочего обязывает иностранные лица открыть в России офисы, это могут быть филиалы, представительства, юридические лица. Причем основной посыл закона – эти самые офисы должны быть уполномочены этими компаниями на модерацию контента в РФ", – сказал Субботин на заседании комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Он напомнил, что до истечения установленного законом срока открытия филиалов осталось два месяца. Этого времени IT-гигантам, по мнению Субботина, должно хватить.

"Мы понимаем все возможности финансовые и юридические этих глобальных компаний. Просто уверены, что все это возможно сделать, у них это получится", – заключил замглавы Рокомнадзора.

Закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России был подписан Владимиром Путиным 1 июля. Компании, чьи ресурсы посещают более 500 тысяч российских пользователей в сутки, с 1 января 2022 года должны будут открыть филиалы, представительства или учредить юридические лица, которые будут представлять их интересы.

В предварительный список интернет-ресурсов, подпадающих под действие документа вошли 20 платформ, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Viber и Gmail, а также YouTube, Twitch.tv и другие.