Судебные приставы начали процедуру взыскания 17 млн руб штрафов с Facebook

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Приставы открыли против компании Facebook еще четыре дела о принудительной выплате 17 миллионов рублей штрафов за отказ удалять противоправный контент. Об этом сообщает "Интерфакс".

27 октября Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительные производства о взыскании штрафов на суммы в 3, 4, 5 и 5 миллионов рублей.

"Пстановлениями мирового судьи судебного участка N374 Таганского района Москвы Facebook Inc. отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Facebook наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей", – уточнила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Ранее в октябре замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что Google, Facebook и Twitter не удалили порядка 5,5 тысячи запрещенных в России материалов.