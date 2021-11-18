Telegram оштрафован еще на 3 млн руб за неудаление запрещенной информации

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Мировой суд в Москве снова оштрафовал Telegram за неудаление запрещенной информации, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел административный протокол в отношении Telegram по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ") и назначил штраф в размере 3 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Общая сумма штрафов в отношении мессенджера составила 42 миллиона рублей.

По той же статье Telegram оштрафовали на 4 миллиона рублей в начале ноября. Также виновной была признана компания Google, ее обязали выплатить 2 миллиона рублей.