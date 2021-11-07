ФССП начала процедуру взыскания штрафов с Telegram

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Федеральная служба судебных приставов начала процедуру по взысканию штрафов с Telegram. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Известно, что в отношении мессенджера открыто два исполнительных производства от 3 ноября текущего года на общую сумму пять миллионов рублей.

Отмечается, что процедура взыскания была начата по решениям 422-го мирового судебного участка Таганского района Москвы. Причиной штрафов стал отказ руководства Telegram удалять противоправный контент.

Ранее мировой судья в Москве оштрафовал Telegram на 35 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Всего с начала года мессенджер получил штрафов на 40 миллионов рублей.