Нейрохирург оценил возможную связь COVID-19 и болезни Альцгеймера

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Достоверно установить наличие или отсутствие связи между COVID-19 и развитием болезни Альцгеймера можно будет только через несколько лет, заявил академик РАН, главный внештатный нейрохирург Минздрава Владимир Крылов. Об этом сообщает ТАСС.

"Приводит ли коронавирус к развитию Альцгеймера, покажет время. Мы должны еще прожить <...> несколько лет", – сказал он.

Крылов пояснил, что для профилактики расстройства необходимо ежедневно нагружать мозг новыми навыками и знаниями. Также он напомнил, что уменьшить риск заражения коронавирусной инфекцией поможет соблюдение санитарно-эпидемических мер, в том числе ношение маски.

По словам Крылова, возможным последствием COVID-19 по линии нейрохирургии может стать вирусный энцефалит, однако такие случаи еще ни разу не встречались на практике.

Ранее кандидат биологических наук Александр Панчин рассказал, что причиной развития болезни Альцгеймера может стать перенесенный COVID-19. По его словам, специалисты провели исследование и доказали, что у некоторых пациентов ухудшается память и другие когнитивные способности после коронавируса.