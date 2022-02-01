Каждый четвертый человек старше 85 лет будет страдать от деменции к 2050 году – ученые

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К 2050 году примерно каждый четвертый человек 85 лет и старше будет страдать от старческой деменции и других форм слабоумия. К такому выводу пришли российские и зарубежные ученые. Об этом говорится в журнале The Lancet Public Health.

Согласно данным исследования, в России ожидается рост числа заболевших на 107%. При этом на 92% этот показатель вырастет в странах Восточной Европы, на 53% – в азиатских государствах и на 74% – в странах Европы с высоким уровнем дохода.

Российские и зарубежные ученые проанализировали, как менялось количество носителей старческой деменции почти в 200 странах между 1990 и 2019 годами. Специалисты сопоставили полученные данные с прогнозами по изменению демографической ситуации в мире, с оценками уровня загрязненности воздуха. Это помогло просчитать, как будет меняться число носителей деменции в разных странах в ближайшие 30 лет.

Эксперты выяснили, что общее число носителей старческого слабоумия к 2050 году достигнет 152 миллионов человек. При этом наибольший рост заболевших ожидается в Северной Африке и на Ближнем Востоке (367%), а также в восточной части Африки и к югу от Сахары (357%).

Меньше всего ситуация изменится в зажиточных странах Европы и Восточной Азии. Там число носителей деменции вырастет менее чем в два раза. Ученые считают, что это связано с высоким уровнем медицины и демографической обстановкой.

Ранее директор итальянского Национального научно-исследовательского института "Спалланцани" Франческо Вайя заявил, что "Омикрон"-штамм коронавируса позволяет говорить о COVID-19 как о сезонном заболевании в будущем. По его словам, вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил подойти к завершению пандемии.