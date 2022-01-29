Ученый заявил об опасности нового варианта штамма "Омикрон"

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Новый вариант ВА2 штамма коронавируса "Омикрон" является более заразным, чем основная линия разновидности. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.

Специалист разъяснил, что у варианта ВА2 имеется восемь уникальных замен в спайк-белке.

"Клинически заболевание, вызванное им, протекает также, а роста доли госпитализации не происходит", – сообщил Токарев.

Он отметил, что мутация ВА2 активно проявляется на территории Дании, Норвегии, Таиланда и Индии. При этом в России выявлен лишь южноафриканский вариант ВА1.1.

Ранее в МГУ рассказали, какое будущее может ожидать мутацию коронавируса "Омикрон". Отмечается, что в других странах с приходом этого штамма количество новых случаев заболевания COVID-19 ощутимо снизилось после достижения пиковых значений. Не исключено, что в России ситуация с "Омикроном" пойдет по тому же сценарию, считает доцент физического факультета МГУ Михаил Тамм.