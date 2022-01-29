Ученый заявил об опасности нового варианта штамма "Омикрон"

Фото: depositphotos/franckito
Новый вариант ВА2 штамма коронавируса "Омикрон" является более заразным, чем основная линия разновидности. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.
Специалист разъяснил, что у варианта ВА2 имеется восемь уникальных замен в спайк-белке.
"Клинически заболевание, вызванное им, протекает также, а роста доли госпитализации не происходит", – сообщил Токарев.
Он отметил, что мутация ВА2 активно проявляется на территории Дании, Норвегии, Таиланда и Индии. При этом в России выявлен лишь южноафриканский вариант ВА1.1.
Ранее в МГУ рассказали, какое будущее может ожидать мутацию коронавируса "Омикрон". Отмечается, что в других странах с приходом этого штамма количество новых случаев заболевания COVID-19 ощутимо снизилось после достижения пиковых значений. Не исключено, что в России ситуация с "Омикроном" пойдет по тому же сценарию, считает доцент физического факультета МГУ Михаил Тамм.
"Омикрон" станет последним штаммом пандемии – эксперт
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: