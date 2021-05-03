В США предсказали катастрофу из-за попыток Байдена угрожать РФ

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Фото: depositphotos/etienjones
Недружественные заявления президента Джо Байдена в адрес Москвы подталкивают РФ к вынужденному союзу с КНР, противостояние с которым обернется для США катастрофой.
Такое мнение содержится в материале американского издания The National Interest. Там отмечается, что в случае обострения отношений Вашингтону придется "воевать на два фронта" и с Россией, и с Китаем.
По словам автора публикации, администрация Байдена готовится "к политике противостояния ценностей" с Москвой и Пекином.
Поэтому Белый дом не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия".
Ранее Байден заявил перед Конгрессом, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией.
По словам американского лидера, он дал понять Владимиру Путину, что действия имеют последствия. Он добавил, что отреагировал пропорционально на якобы вмешательство РФ в выборы США.
В то же время президент США отметил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать, когда это в их интересах. В качестве примера Байден привел продление договора СНВ-3 и работу по "климатическому кризису".
13 апреля Байден провел телефонный разговор с главой РФ, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже сообщил, что встреча может состояться в июне, но окончательное решение пока не принято.
Названо возможное место встречи Путина и Байдена
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