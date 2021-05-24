В столице выпустят лимитированную "Тройку" с автомобилем "Москвич"

Фото: Дептранс Москвы

В Москве 28 мая выпустят лимитированную транспортную карту "Тройка" с миллионным автомобилем "Москвич", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Как уточняется, карту смогут получить бесплатно все посетители выставки "Мечта Москвича" в этот день.

"Также карту можно будет купить в кассах метро на Кольцевой линии и внутри Кольца – тираж ограничен", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что за первые дни выставку Музея транспорта Москвы уже посетили почти 2 372 человека. Наибольшей популярностью пользуется кинопавильон, в котором можно попробовать себя в главных ролях культового фильма "Зеленый огонек".

Юные посетители выставки отдают предпочтение залу "Ралли" с объемной картой маршрутов международных гонок "Москвичей" и мультфильм про создание автомобиля в зале "Прототипы". Выставка открыта в 26-м павильоне ВДНХ.

Руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов ранее рассказал о планах внедрить транспортную карту "Тройка" более чем в 40 российских регионов. Он отметил, что карта предусматривает удобные тарифы для пассажиров и позволяет наладить легкий контроль за оплатой проезда.

Ликсутов добавил, что данный инструмент способствует тому, чтобы все больше людей могли удобно и легко пользоваться городским транспортом во всех регионах.