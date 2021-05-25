В Кремле прокомментировали слова главы Коми "у вас я – Путин"

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Слова губернатора Коми Владимира Уйбы "у вас я – Путин" вырваны из контекста, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он выразил мнение, что у Уйбы есть недоброжелатели, которые распространяют в Сети фразы, вырванные из контекста.
"Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона. Любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз", – цитирует Пескова РИА Новости.
17 мая состоялась встреча Уйбы и жителей села Мутный Материк, рядом с которым произошел масштабный разлив нефти. Сельчане пожаловались на экологическую катастрофу, предложив написать главе государства.
Однако инициатива возмутила главу региона. В ответ на очередную такую реплику Уйба заявил: "Да какой Путин? У вас я – Путин".
Пресс-секретарь Уйбы Евгений Ракин позже объяснил реакцию главы региона. По его словам, фраза была неправильно воспринята. Он отметил, что Уйба хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть.
Глава Коми посоветовал жителям не писать президенту
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