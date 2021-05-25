Пресс-секретарь главы Коми объяснил фразу "Для вас я – Путин"

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Пресс-секретарь губернатора Коми Евгений Ракин объяснил реакцию главы региона Владимира Уйбы на просьбы местных жителей обратиться к президенту РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

17 мая состоялась встреча Уйбы и жителей села Мутный Материк, рядом с которым произошел масштабный разлив нефти. Сельчане пожаловались на экологическую катастрофу, предложив написать главе государства.

Однако инициатива возмутила главу региона. В ответ на очередную такую реплику Уйба заявил: "Да какой Путин? У вас я – Путин".

Реакция главы региона вызвала бурную реакцию местных жителей, однако его пресс-секретарь пояснил, что фраза была неправильно воспринята.

"Эту реплику следует рассматривать в контексте. Владимир Викторович хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с такими проблемами сразу к президенту страны", – объяснил Ракин.

Он подчеркнул, что ответственность за регион должна нести местная власть, избранная жителями. Именно это и сказал Уйба на встрече, подчеркнул представитель губернатора.

Ранее в Минприроды уточнили масштабы разлива нефти в ЯНАО. Площадь разлива нефтепродуктов на Карамовском месторождении в ЯНАО составляет 1,5 гектара.

В "Газпроме", в свою очередь, заявили, что трубопровод на Карамовском месторождении в настоящий момент запущен в работу, угрозы водоемам и лесу нет. При этом там отметили, что жидкость объемом лишь 0,85 тонны разлилась на 250 квадратных метрах.

