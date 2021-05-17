Утечка топлива произошла из крупного резервуара в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Утечка дизельного топлива произошла из резервуара объемом 20 тысяч кубометров на территории одной из структур "Норникеля" в Дудинке Красноярского края. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

"На территории Таймырской топливной компании происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из емкости 20 тысяч кубических метров", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства подчеркнул, что специалисты начали аварийные работы, осуществляется перекачка топлива в резервные емкости.

Масштабы разлива и причины ЧП предстоит уточнить.

Ранее появилась информация о прорыве внутрипромыслового трубопровода в ЯНАО. Сообщалось об утечке 3 тысяч кубических метров нефти на площади 2,5 тысячи квадратных метров.