В Минприроды уточнили масштабы разлива нефти в ЯНАО

18:58
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Площадь разлива нефтепродуктов на Карамовском месторождении в ЯНАО составляет 1,5 гектара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
"Из Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора поступила информация об обнаружении разлива нефтепродуктов площадью 15 000 квадратных метров на территории земельного участка Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа", – говорится в сообщении.
В "Газпроме", в свою очередь, заявили, что трубопровод на Карамовском месторождении в настоящий момент запущен в работу, угрозы водоемам и лесу нет. При этом там отметили, что жидкость объемом лишь 0,85 тонны разлилась на 250 квадратных метрах.
При этом в администрации района заявили, что разлив нефтепродуктов произошел на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
Ранее появилась информация о прорыве внутрипромыслового трубопровода в ЯНАО. Тогда стало известно об утечке трех тысяч кубических метров нефти.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: