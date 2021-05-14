В Минприроды уточнили масштабы разлива нефти в ЯНАО

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Площадь разлива нефтепродуктов на Карамовском месторождении в ЯНАО составляет 1,5 гектара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

"Из Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора поступила информация об обнаружении разлива нефтепродуктов площадью 15 000 квадратных метров на территории земельного участка Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа", – говорится в сообщении.

В "Газпроме", в свою очередь, заявили, что трубопровод на Карамовском месторождении в настоящий момент запущен в работу, угрозы водоемам и лесу нет. При этом там отметили, что жидкость объемом лишь 0,85 тонны разлилась на 250 квадратных метрах.

При этом в администрации района заявили, что разлив нефтепродуктов произошел на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Ранее появилась информация о прорыве внутрипромыслового трубопровода в ЯНАО. Тогда стало известно об утечке трех тысяч кубических метров нефти.