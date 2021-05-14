Власти ЯНАО прокомментировали разлив нефти в Пуровском районе

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ситуация с разливом нефти в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа находится под контролем. Об этом РИА Новости сообщили в администрации района.

"Представители Пуровского района находятся на месте, ситуация под контролем. Идут активные ремонтно-восстановительные работы", – говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС уточнили, что разлив нефтепродуктов произошел на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Тем временем в "Газпроме" заявили, что речь идет о 0,85 тонны.

Представители компании заявили, что трубопровод запущен, угрозы водоему и лесу нет.

Ранее появилась информация о прорыве внутрипромыслового трубопровода в ЯНАО. Тогда стало известно об утечке трех тысяч кубических метров нефти.