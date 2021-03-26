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Происшествия

12:34

Разлив нефтепродуктов произошел в реке Волхов под Великим Новгородом

происшествия регионы экология

Фото: vk.com/ЧП 53 Великий Новгород

Разлив нефтепродуктов обнаружили в акватории реки Волхов под Великим Новгородом. Об этом сообщил официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков.

"По факту обнаружения разлива нефтепродуктов в реке Волхов в районе Великого Новгорода на место происшествия выехала оперативная группа МЧС, представитель природоохранной прокуратуры области и главный специалист-эксперт министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. Ведется поиск источника загрязнения. Будут предприняты все необходимые меры по недопущению распространения загрязнения и нанесения вреда экологии", – написал Шестаков в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что специалисты локализовали утечку топлива из нефтепровода в Саратовской области. На месте происшествия очищают грунт, а также собирают и вывозят нефть. Сейчас нефтепровод работает в штатном режиме.

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