Разлив нефтепродуктов произошел в реке Волхов под Великим Новгородом

Фото: vk.com/ЧП 53 Великий Новгород

Разлив нефтепродуктов обнаружили в акватории реки Волхов под Великим Новгородом. Об этом сообщил официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков.

"По факту обнаружения разлива нефтепродуктов в реке Волхов в районе Великого Новгорода на место происшествия выехала оперативная группа МЧС, представитель природоохранной прокуратуры области и главный специалист-эксперт министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. Ведется поиск источника загрязнения. Будут предприняты все необходимые меры по недопущению распространения загрязнения и нанесения вреда экологии", – написал Шестаков в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что специалисты локализовали утечку топлива из нефтепровода в Саратовской области. На месте происшествия очищают грунт, а также собирают и вывозят нефть. Сейчас нефтепровод работает в штатном режиме.

