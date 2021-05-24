В Росавиации сообщили о штатном режиме полетов над Белоруссией

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Полеты российских авиакомпаний через Белоруссию и в ее пределы осуществляются штатно, заявили в Росавиации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении", – говорится в сообщении.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Позднее крупнейшая фракция Европарламента Европейская народная партия (ЕРР) призвала ЕС приостановить авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента.