Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня

11:38
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Грузия решила с 1 июня открыть сухопутные границы для путешественников, сообщает РИА Новости.
Такое решение принял Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре страны. Границы были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии.
Сейчас же пересечение границ будет возможным с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ответом на ПЦР-тест.
Также стало известно, что власти Азербайджана с 31 мая снимают ряд карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, возобновляются пассажироперевозки между регионами страны. Кроме того, отменяется требование о ношении защитных масок на открытом воздухе и возобновляет работу бакинское метро.
Ранее генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили заявил, что мировой туристический сектор может восстановиться от финансового ущерба, полученного из-за пандемии коронавируса, в течение четырех лет. Он подчеркнул, что многим государствам необходимо оказать экономическую поддержку туристическим компаниям.
Премьер-министр России Михаил Мишутин выступил против идеи ограничить возможность жителей отдыхать за границей из-за пандемии. Кроме того, он подчеркнул, что запрет снизил бы конкуренцию и помешал развитию инфраструктуры внутреннего туризма.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти получили много предложений о возобновлении авиасообщения. Помимо этого, открытие новых стран – дело ближайшего будущего, уточнила она.
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