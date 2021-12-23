Страны Запада в ОНН пригрозили России масштабными последствиями из-за Украины

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Военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечет за собой суровую цену. Такое заявление сделали представительства США, Франции, Великобритании, Германии, Польши и ряда других стран при ООН.

Поводом стало проведение Россией неформального заседания Совбеза Организации Объединенных Наций по "формуле Арриа", посвященного нарушению прав национальных меньшинств на Украине и прибалтийских странах.

"Выбранное для проведения "формулы Арриа" время вызывает особое беспокойство на фоне наращивания Россией сил на Крымском полуострове и у границ Украины. Устав ООН запрещает угрозы силой или использование силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства", – приводит цитату из заявления ТАСС.

Представители западных стран, выступившие с заявлением, также считают, что Москва проводит враждебную кампанию по дезинформации против Киева. В заявлении говорится, что Россия должна прекратить это делать, а также деэскалировать напряженность внутри и вокруг Украины.

"Действия России представляют предмет глобального беспокойства и являются нарушением международного права <...> и все сильнее угрожают безопасности Европы и порядку, основанному на правилах", – утверждается в заявлении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не желает войны, однако будет обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными. Он добавил, что Москва предостерегает Украину и Запад от военной конфронтации.