Страны Запада в ОНН пригрозили России масштабными последствиями из-за Украины

00:47
Фото: depositphotos/gary718
Военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечет за собой суровую цену. Такое заявление сделали представительства США, Франции, Великобритании, Германии, Польши и ряда других стран при ООН.
Поводом стало проведение Россией неформального заседания Совбеза Организации Объединенных Наций по "формуле Арриа", посвященного нарушению прав национальных меньшинств на Украине и прибалтийских странах.
"Выбранное для проведения "формулы Арриа" время вызывает особое беспокойство на фоне наращивания Россией сил на Крымском полуострове и у границ Украины. Устав ООН запрещает угрозы силой или использование силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства", – приводит цитату из заявления ТАСС.
Представители западных стран, выступившие с заявлением, также считают, что Москва проводит враждебную кампанию по дезинформации против Киева. В заявлении говорится, что Россия должна прекратить это делать, а также деэскалировать напряженность внутри и вокруг Украины.
"Действия России представляют предмет глобального беспокойства и являются нарушением международного права <...> и все сильнее угрожают безопасности Европы и порядку, основанному на правилах", – утверждается в заявлении.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не желает войны, однако будет обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными. Он добавил, что Москва предостерегает Украину и Запад от военной конфронтации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: