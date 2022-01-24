Военный эксперт оценил заявления НАТО о переброске войск в Восточную Европу

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Военный эксперт Александр Жилин в беседе с радио КП оценил заявления НАТО о переброске войск, авиации и кораблей в Восточную Европу.
"К сожалению, ситуация складывается для нас таким образом, что нам организовывают по периметру не просто зоны напряженности, а прямые угрозы", – отметил он.
По словам Жилина, Альянс наращивает силы в Восточной Европе. Кроме того, идет интенсивное вооружение армии на Украине. Он также рассказал, что военно-транспортные самолеты США перебросили игиловцев (ИГИЛ – террористическая организация, запрещена в России) в Афганистан.
"Боевики, похоже, пойдут через Туркмению, это не зона ОДКБ, армия там смешная, через Каспий они могут двигаться куда угодно. Есть еще Казахстан, где речь идет о доминировании Китая. Думаю, что уже в этом году Казахстан может обратиться к нему за помощью. И КНР введет войска охраны тыла и будет контролировать территорию, поскольку республика важна для нового шелкового пути", – рассказал Жилин.
Он отметил, что сейчас России необходимо проявить чудеса дипломатической деятельности.
"Сейчас происходит смена мирового порядка. Ситуация тяжелая. Но не безвыходная", – заключил Жилин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления НАТО о переброске сил в Восточную Европу усиливают напряженность в сфере безопасности. Он также подчеркнул, что это происходит не по вине России, а из-за заявлений США и Альянса.
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