Хорватия отзовет своих военнослужащих из НАТО в случае эскалации ситуации на Украине

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Хорватия отзовет всех военнослужащих из НАТО в случае эскалации ситуации на Украине, поскольку не имеет к этому отношения, заявил президент республики Зоран Миланович.

"Я, главнокомандующий хорватской армией, наблюдаю за заявлениями, согласно которым НАТО – не отдельное государство, не США – увеличивает свое присутствие и отправляет какие-то разведывательные корабли", – цитирует Милановича ТАСС.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины делают все необходимое для деэскалации ситуации на востоке страны. По его словам, власти Киева намерены решать данный вопрос путем мирного урегулирования.

При этом замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе.

Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, действия украинских властей свидетельствуют о том, что они готовятся к силовому решению ситуации с ДНР и ЛНР.

