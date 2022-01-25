В ЛНР сравнили обстановку в Донбассе с предвоенной

14:16
Фото: ТАСС/Александр Река
Обстановка в Донбассе в настоящее время напоминает предвоенную. Об этом заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики Ян Лещенко.
"Все приведенные данные показывают, что украинская армия ведет подготовку к переходу к активным боевым действиям. <...> В последние дни нами постоянно фиксируется активная военная деятельность украинской армии не только в зоне проведения карательной операции в Донбассе, но и в целом по всей территории Украины", – цитирует его ТАСС.
По словам Лещенко, украинские власти тщательно скрывают деятельность своих вооруженных сил в регионе, помимо этого, чинятся препятствия работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ: с начала января было зафиксировано 57 случаев радиоэлектронного подавления беспилотников миссии со стороны ВСУ.
Согласно разведданным, в последнее время в Донбассе активизировалась работа радиосетей ВСУ, в госпиталях Северодонецка и Часова Яра в Донецкой и Луганской областях Украины идет подготовка дополнительных коек для приема раненых.
Киев, по мнению Лещенко, готовит военных и в других регионах страны. Так, в Одесской области была сосредоточена часть 35-й отдельной бригады морской пехоты. Она якобы будет задействована в дестабилизации ситуации на украино-приднестровской границе. Из Черниговской области в сторону границы с Белоруссией был переброшен зенитно-ракетный полк ПВО Украины, добавил он.
Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, действия украинских властей свидетельствуют о том, что они готовятся к силовому решению ситуации с ДНР и ЛНР.
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