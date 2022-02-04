В Германии назвали истеричными требования Украины о помощи

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Требования Украины к Германии, в том числе призывы поставлять ей оружие и отказаться от трубопровода "Северный поток – 2", становятся все более истеричными. Об этом заявил депутат бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре, сообщает ТАСС.

"Буквально недавно посол Украины в ФРГ провел совершенно несоразмерные исторические параллели", – заявил Котре.

Он выразил мнение, что нужно вернуться к спокойному и деловому диалогу. По его словам, Киев нельзя дальше поддерживать, если он не выполнит свою часть Минских соглашений.

"Поставки вооружений Украине были бы фатальным политическим сигналом. Они лишь еще больше обострили бы ситуацию", – отметил Котре.

Депутат напомнил, что РФ всего лишь хочет не допустить дальнейшего распространения НАТО до своих границ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны. Документ предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч, расширение программы жилья для военных, увеличение зарплат, создание 20 дополнительных бригад ВСУ, переход армии на профессиональную основу и увеличение срока службы контрактников.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что украинская разведка вывезла из Киева секретную документацию и оборудование. Уточняется, что оно было переброшено в безопасные места на западе страны. Как утверждают журналисты, подобный сигнал говорит о подготовке украинской стороны к эскалации ситуации.