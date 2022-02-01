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Политика

12:13

Зеленский подписал указ об увеличении численности украинской армии

политика за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY KOZLOV

Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Он (указ. – Прим. ред.) предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч, расширение программы жилья для военных, увеличение зарплат военных", – сказал Зеленский на открытии седьмой сессии Верховной рады.

Также документ предусматривает создание 20 дополнительных бригад ВСУ, переход армии на профессиональную основу и увеличение срока службы контрактников.

Ранее Владимир Зеленский сообщал о чрезмерном нагнетании СМИ ситуации вокруг Украины. Лидер страны утверждал, что в реальности обстановка не столь напряженная.

В то же время президент США Джо Байден предупредил о разрушительных последствиях для мира в случае вторжения России на Украину. Он выражал мнение, что данный конфликт может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Позднее в российском МИД назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной. В ведомстве подчеркнули, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Москва призвала Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины – Песков

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