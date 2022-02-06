В США начали подготовку к кризису беженцев на фоне ситуации на Украине

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Власти США готовятся к значительному кризису беженцев на фоне обострения ситуации вокруг Украины, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Как пишет издание, европейские страны также обсуждают вопросы размещения беженцев, поскольку предполагают, что украинцы будут бежать в другие части Европы.

Как сообщил конгрессменам председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, в случве вторжения Москвы, Киев может пасть в течение 72 часов.

Кроме того, некоторые законодатели озабочены недостаточным оперативным оказанием военной помощи Украине со стороны Штатов. В ответ на это представители американской администрации заявили, что увеличение поставок оружия на Украину Россия может использовать как "повод для вторжения".

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что жители Киева начали сбегать из города, опасаясь вторжения России. По словам парламентария, на исход населения местные власти никак не реагируют, поскольку сами занимаются эвакуацией своих семей и имущества.

Накануне агентство Bloomberg выпустило на своем сайте новость с заголовком о вторжении России на Украину, а затем признало, что это была ошибка, и удалило публикацию. В редакции объяснили, что материал был подготовлен заранее и находился под эмбарго на случай, если гипотетическое вторжение произойдет.

Россия не намерена нападать на Украину, поскольку это не отвечает ее интересам, подчеркнул ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат выразил мнение, что на фоне безосновательных заявлений и фейковых новостей действительно правдой является тот факт, что Соединенные Штаты накачивают Украину вооружениями.