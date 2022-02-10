Депутат оценила идею предоставления многодетным семьям услуг нянь

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Оплата услуг нянь многодетным семьям с помощью материнского капитала теоретически может быть допустима, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, материнский капитал выделяют на ребенка, поэтому важно пускать эти средства на пользу детей. Однако, отметила Стенякина, возможность создания государственной социальной услуги по обеспечению семей нянями на федеральном уровне вряд ли возможна. Парламентарий добавила, что вполне реально релизовать этот проект в регионах.

"Эта мера поддержки разумна, с одной стороны, но нужно понимать, востребована ли она самими семьями", – цитирует депутата RT.

Она напомнила, что в последнее время возможности для использования материнского капитала расширяются. Кроме того, добавила Стенякина, в настоящее время обсуждаются дополнительные меры поддержки многодетных семей.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил ввести в России услугу по предоставлению нянь многодетным семьям или предусмотреть оплату их услуг из средств материнского капитала. По его словам, одна из проблем сегодняшних многодетных семей заключается в необходимости прибегать к помощи нянь. Прежде для решения этой задачи родители обращались к бабушкам и дедушкам, однако теперь люди крайне мобильны и могут проживать далеко от своих родственников.

