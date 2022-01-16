Почему дети перестали называть взрослых дядями и тетями

Спор о том, как малыши должны обращаться к взрослым – одна из распространенных дискуссий в родительских чатах и на детских площадках. Допустимо ли окликать мамину подругу просто по имени, называя ее на "ты"? Или общаться с взрослыми следует только на "вы" и с отчеством? Действительно ли безнадежно устарели обращения "дядя" и "тетя"? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



В эпоху культа вечной молодости обращение "тетя" нравится далеко не всем. Противники этого слова считают его едва ли не оскорблением, резко поправляют детей и выражают неудовольствие их родителям. Вероятно, потому что в обществе с давних пор сложился стереотип: тетя – это пожилая, усталая, замученная жизнью женщина в старой растянутой кофте, с тяжелыми сумками в руках, "химией" на голове. Все это при том, что звезда экрана Татьяна Веденеева много лет была тетей Таней для нескольких поколений малышей, а взрослые считали ее символом красоты и молодости.

Чаще всего от "тети" отмахиваются юные особы, недовольные этим простоватым словом, или молодящиеся дамы, воспринимающие подобное обращение как намек на возраст. Многие полагают, что понятия "тетя" и "дядя" применимы лишь в отношении родственников, но не подходят для посторонних людей, пусть даже и хороших знакомых. Но в иных семьях "тетю" (а с нею заодно и бабушку) тоже "отбрасывают", потому что в последнее время модно обращаться друг к другу по именам, как это принято в богемных кругах и некоторых зарубежных странах.

Такая мода коснулась, в частности, и московских нянь. Уходят в прошлое Марии Петровны, тети Кати, бабы Тони и просто "нянечки". В парках и скверах детей выгуливают Иры, Ани, Раи, Лены. Причем их подопечные не всегда находятся в том возрасте, когда им сложно выговорить имя и отчество наставницы.



Противники новой моды считают, что подобные вольности со взрослыми людьми словно ставят на одну доску маленьких и больших. С Дашами и Олями малыши подсознательно чувствуют себя свободнее. С ними можно побеситься, проигнорировать замечание, пошутить как со сверстниками.



Разумеется, таких взрослых не назовешь на "вы": это сочетание как-то непривычно и неудобно детям. Кому-то нравится ощущать себя своими в доску с подрастающим поколением, а другие полагают, что панибратство ни к чему – таким образом зарабатывается лишь дешевый авторитет.



Конечно, в любой семье есть свои "Катя" или "Петя", которых вот так, с симпатией называют все – от сестер и братьев до внучатых племянников. Возможно, когда-то они были младшими в семьях, даже росли вместе, а потом имена закрепились и прижились на долгие годы. А может легкий характер исключал излишнюю серьезность в общении с детьми. Но родственные отношения – это, как говорится, дело семейное. Тут все зависит от традиций. Сложнее расставить приоритеты с чужими сыновьями и дочерьми.

"Почему десятилетние дети, которые младше меня на тридцать лет, тыкают мне и называют по имени только потому, что я дружу с их родителями? – возмущается москвичка Елена. – Для них я действительно тетя – взрослый человек, к которому надо относиться с должным уважением и держать дистанцию".

"Позвольте, да какой я для малышей Ваня? Я взрослый, мудрый мужик, а дети по возрасту и жизненному опыту меня не догонят, даже когда вырастут. При этом я хорошо общаюсь с ребятишками, могу пошутить, посмеяться, поиграть, но именно как дядя, а не как сверстник", – вторит ей 37-летний Иван.

Примечательно, что терпимее к стандартным обращениям люди становятся, когда у них самих появляются дети. На собственном опыте родители убеждаются в том, что малыши видят жизнь иначе, чем взрослые. Дошкольникам даже подростки кажутся зрелыми людьми. Если при этом ребенок достаточно строго воспитан, да еще и ходит в детский сад, где без обращения по имени-отчеству не обойтись, то ему сложно назвать старшего по имени. Тем более когда тетя или дядя не выглядят юными людьми, а внешне вполне соответствуют своей социальной роли. В этом случае малыш просто никак не будет называть взрослого, избегая прямого обращения.



Однако все индивидуально. Чужие дети быстро растут. Небольшой возрастной зазор может сыграть злую шутку в будущем, когда ребенок сам станет взрослым, а "дядя" и "тетя" будут еще в расцвете сил и лет. Помню, я никак не могла взять в толк, почему одну мою знакомую называет тетей дальний родственник ее мужа. Со стороны они смотрелись ровесниками, несмотря на десятилетний разрыв в возрасте. Время и образ жизни словно стерли эту разницу. Но взрослый мужчина с брюшком и лысиной обращался к подтянутой стройной блондинке так, как привык это делать с малых лет, – "тетя Рита".

Кстати, вчерашние дети с трудом меняют обращение, даже если им и разрешили перейти на "ты". В памяти все равно отпечатывается привычная форма. Так что при наличии великовозрастных "племянников" есть риск оказаться тетей там, где вам этого не очень бы хотелось – в офисе или в разношерстной компании, когда все общаются на равных.

В конечном итоге от вас зависит, кем вы хотите быть – Аней, Анной Игоревной или тетей Аней. Если кого-то коробит то или иное обращение, то следует деликатно сказать об этом ребенку и родителям. Определитесь, как вы хотите, чтобы вас называли – неформально или с подчеркнутым уважением. Лучше сразу обозначить границы, чем потом испытывать неловкость при каждой встрече.

