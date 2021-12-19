Почему родителям не стоит бояться, что второго ребенка они будут любить меньше

Как решиться на второго ребенка – этот вопрос по разным причинам остается актуальным для молодых родителей. Не окажется ли кто-то из малышей обделенным родительской любовью? Хватит ли времени на гармоничное развитие обоих детей? Как избежать ревности одного к другому? Ответы на эти вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Многие родители считают, что сомнения насчет второго ребенка являются смешными и надуманными. Казалось бы, если нет проблем со здоровьем и явных финансовых трудностей, а в семье царит мир и лад, то почему бы и не родить еще одного малыша? Все равно первенец рано или поздно попросит братика или сестренку, а двоим детям всегда будет веселее. Однако год за годом в женских форумах поднимается этот вопрос. Чего же больше всего боятся москвички?

Кого-то отпугивает перспектива вновь пройти через трудности беременности и родов, связанные с физиологическими проблемами. Другие опасаются выпасть из активной социальной жизни. Третьи боятся финансовых трудностей. Но все эти проблемы встают и перед многодетными матерями. Но у мам-первогодок есть и другие страхи.

Обычно о том, стоит ли рожать второго, мучительно раздумывают очень ответственные матери. Чаще всего они настолько погружаются в заботы с первенцем, что просто не представляют, что в доме появится еще один малыш. Такие женщины души не чают в своем первом чаде, уверены в том, что растят лучшего на свете ребенка. Если он такой совершенный, то может ли появиться на свет другой, столь же прекрасный? Хватит ли времени и сил, чтобы предоставить младшему всю ту любовь, в которой купается старший, одеть его так же красиво и водить на развивающие занятия, чтобы он рос умником?



Подобными вопросами задаются и отцы. Некоторые мужчины просто не видят рядом с первенцем кого-то еще, потому что буквально растворяются в любимом ребенке. Справедливости ради, стоит отметить, что потом они столь же безоглядно обожают младших.



По своему опыту могу сказать, что для нас с мужем никогда не стоял вопрос – решаться или нет на второго ребенка. Мы мечтали о нем, а больше всех о братишке грезил наш первый сын. Но мысли о том, что я не смогу любить младшего так же сильно, как старшего, посещали меня вплоть до появления малыша на свет. Любовь к новорожденному росла постепенно, но так стремительно, что едва не потеснила прежнее чувство. Время все расставило на свои места, и материнского сердца хватило на всех. Конечно, бывают исключения, однако новая родительская любовь обязательно вспыхнет, даже если вы очень привязаны к первенцу.



Надо быть готовыми к тому, что у старшего ребенка рано или поздно возникнет ревность. Такое бывает, если родители полностью переключают внимание на новорожденного. Он кажется маленьким и беспомощным по сравнению со старшей дочерью или сыном, и забот с младенцем гораздо больше, чем с его братом или сестрой. Все связанное с первенцем может временно отступить на второй план. Этот момент особенно важен – дети болезненно переживают его и проносят боль временной отчужденности родителей через всю жизнь.

Спустя много лет уже взрослые люди делятся в Сети воспоминаниями о первых днях появления в доме младших сестер и братьев. По их словам, для того чтобы не почувствовать себя лишними, им бы хватило малого – маминого объятия после возвращения из роддома, отцовского ободрения. Но родители не всегда задумываются об этом, полагая, что если старший одет, обут и накормлен, то у него все в порядке.

Главное – стараться по возможности уделять внимание всем детям. Хорошо, если основную заботу о первенце возьмет на себя муж, пока жена привыкает к новой для себя роли. Значение отца велико, тем более если прежде с малышом в основном взаимодействовала мать.



Папы, как никто другой, умеют увлечь и заинтересовать детей, особенно если рядом нет излишне рациональной мамы. Этот новый захватывающий мир обязательно отвлечет ребенка от мыслей о том, кого больше любят родители.



Вторые дети, подрастая, тоже способны на ревность. Чаще всего ее вызывают успехи старших. Родители обычно стараются раскрыть все таланты первенцев и с малых лет водят их по спортивным секциям, музыкальным и художественным школам. К тому времени, когда появляется младший ребенок, старший уже радует семью маленькими и большими победами. Малыши во всем стараются подражать братьям и сестрам и порой болезненно реагируют на их медали и грамоты. Им тоже хочется заниматься интересным делом, добиваться успехов. Но пыл родителей к этому времени может и остыть. Иногда сказывается дефицит времени.



Некоторые взрослые решают, что в семье хватит и одного спортсмена или музыканта, ворча, что пусть хоть у кого-то будет нормальное детство. Однако шанс реализовать себя надо по возможности давать всем. Вторые дети по способностям и талантам не проигрывают первым, надо только помочь им раскрыться. Иначе есть риск, что они станут считать себя людьми второго сорта, а первенцы будут страдать от завышенной самооценки.

Еще один момент, вызывающий обиду младших – им приходится донашивать вещи старших. Причем такое бывает не только в семьях, где туго с деньгами. Действительно, качественная добротная одежда способна послужить не одному ребенку. Было бы нерационально избавляться от почти новых предметов гардероба, чтобы взамен купить что-то подобное втридорога. Опытные родители советуют не отказываться от передачи вещей "по наследству", но периодически покупать младшему вещи, которые он будет считать только своими.

Самое главное в семье с двумя детьми – научить их дружить, заботиться друг о друге. Конечно же, не надо противопоставлять малышей и без конца их сравнивать, подчеркнуто выделяя достоинства одного и критикуя другого. Следует поощрять заботу старшего о младшем, даже если у него не все получается. Когда оба подрастут, нужно справедливо распределять между ними обязанности по дому. Время сотрет возрастные различия, когда дети станут взрослыми, но братская и сестринская любовь останется и будет им помогать на жизненном пути.