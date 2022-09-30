В России увеличат зарплаты бюджетникам с 1 октября

Зарплаты бюджетникам увеличат с 1 октября. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также в этот же день в России вступит в силу целый ряд законов и нововведений.

Что касается финансовой сферы, то перемены ждут банкиров и их клиентов. Теперь владельцы карт и счетов смогут самостоятельно устанавливать в своем банке запрет на онлайн-операции, например на онлайн-кредитование. Эти меры помогут защитить граждан от мошенников.

Также завершается действие введенного ранее на территории России моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.