В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о предстоящем изменении статуса Азовского моря. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, после ожидаемого вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей акватория станет исключительно внутренней для РФ.

"Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство", – заявил Константинов.

Парламентарий выразил надежду на полноценное восстановление грузового сообщения, в том числе с использованием ключевого мариупольского порта.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.



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