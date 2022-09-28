"Готов защищать свою семью": призывник рассказал, ради чего пришел в военкомат

В московских временных мобилизационных пунктах продолжили прием добровольцев и тех, кто получил повестки. Таких центров в столице несколько. Там можно пройти всю процедуру оформления: от медкомиссии до получения направления на сборы.

"Жена, конечно, с детьми переживает, но я готов уже давно. Поэтому готов защищать свою Родину, свою семью в первую очередь", – поделился один из призывников.

Получить информацию о частичной мобилизации можно благодаря горячей линии. Более тысячи операторов "Службы 122" отвечают на звонки по этим вопросам в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.