ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан

Федеральная служба судебных приставов приостановит списание долгов с мобилизованных. Об этом сообщили в ведомстве.

Чтобы списание долгов приостановили, нужно написать заявление. Это можно сделать в призывных пунктах, рассказали приставы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.