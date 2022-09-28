Москвичей предупредили о тумане в ночь на 29 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В ночь на четверг, 29 сентября, в столичном регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В Москве предупреждение будет действовать с 20:00 28 сентября до 04:00 29 сентября, а в Подмосковье – с 19:00 28 сентября до 04:00 29 сентября. Уточняется, что в некоторых столичных районах видимость составит 200–700 метров.
Утром 27 сентября в большинстве районов Московской области, а также в прилегающих с юго-запада, запада и севера регионах наблюдались очаги туманов. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд раскрыл причину появления густой дымки. По его словам, туман возник из-за резких перепадов температур.
Из-за погоды более 20 рейсов были задержаны и отменены в столичных аэропортах утром 27 сентября. Во Внуково были задержаны 12 рейсов. Еще два вылета отменили. В Шереметьево оказалось меньше задержанных рейсов – пять.
Свыше 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах из-за тумана
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