Пограничники объяснили появление БТР у границы с Грузией

Фото: телеграм-канал "ЧТД"
Бронетранспортер на КПП Верхний Ларс прибыл не для создания блокпоста, сообщает РБК со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ по Северной Осетии – Алании.
"(Информация о выставлении блокпоста на КПП Верхний Ларс. – Прим. ред.) – это фейк. БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай", – отметили в ведомстве.
Пограничники уточнили, что БТР необходим там в случае прорыва резервистами пункта пропуска и уезда из страны без оформления пограничных документов.
По информации пограничного управления, КПП на данный момент функционирует в обычном режиме, никакие ограничения по выезду призывников не вводились.
Ранее сообщалось, что власти Грузии не рассматривают возможность введения визового режима для россиян после объявления в РФ частичной военной мобилизации. По словам главы правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, грузинский кабмин уделяет большое внимание обеспечению государственной безопасности.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Москвичам рассказали, можно ли покидать РФ в период частичной мобилизации
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