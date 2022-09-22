Сенатор Крыма выступила за возвращение начальной военной подготовки в школы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В школы следует вернуть начальную военную подготовку, а обучение должно включать в себя простые знания о тактике военных действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Крыма Ольга Ковитиди.

"Отмену начальной военной подготовки в школах я считаю вредительством, она необходима", – заявила политик.

По ее мнению, тренировки должны включать в себя уроки по ориентированию по азимутам, топографическую подготовку, некоторые знания в области инженерии. Сенатор считает, что школьникам следует понимать, как устроены окопы и траншеи. Также она утверждает, что ребятам нужно узнать основы типов мин.

"<…> Они должны обладать навыками оказания медицинской помощи с упором на ранения", – отметила Ковитиди.

Кроме того, по ее словам, в школах следует проводить военные сборы. Сенатор Крыма уверена, что ребят нужно отправлять на выезды в воинские части, где они смогут научиться, например, организовывать караульную службу.

Помимо этого, она считает, что в военных училищах следует внести изменения в учебную программу.

"Необходимо сократить там строевую подготовку и увеличить задания по огневой, тактической и физической подготовке", – заключила сенатор Крыма.

Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов сообщил, что предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову вернуть в школы начальную военную подготовку. По его словам, ученики старших классов должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования.



