В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности

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В нескольких районах Северной Осетии, а также в городском округе Владикавказ с 28 сентября введен режим повышенной готовности из-за ситуации на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе. Указ подписал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, сообщает ТАСС.

"Ввести режим повышенной готовности с 28 сентября 2022 года и до особого распоряжения на территориях муниципальных образований Ардонский район, Кировский район, Пригородный муниципальный район и городской округ город Владикавказ Республики Северная Осетия – Алания", – говорится в указе.

Ранее сообщалось, что повестки на КПП Верхний Ларс на границе России с Грузией будут вручаться всем россиянам, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Как отметили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, военком республики до 27 сентября имел только список подпадающих под мобилизацию жителей региона.

До этого на КПП Верхний Ларс прибыл бронетранспортер. Пограничники уточнили, что БТР необходим в случае прорыва резервистами пункта пропуска и отъезда из страны без оформления пограничных документов.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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