В Северной Осетии прокомментировали вручение повесток на КПП Верхний Ларс

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Повестки на КПП Верхний Ларс на границе России с Грузией получают только жители Северной Осетии, заявили в пресс-службе главы и правительства региона.

"У них на руках есть списки лиц, подлежащих частичной мобилизации, и выезжающие из страны проверяются по этим спискам – речь идет о жителях Северной Осетии на данный момент, проверяются по этому списку, если человек, пытающийся выехать из страны, подлежит частичной мобилизации, ему вручается повестка", – отметил представитель пресс-службы РИА Новости.

Он добавил, что выдачу повесток производит оперативная группа, состоящая из представителей военкомата и органа исполнительной власти.

Ранее в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили, что россияне, которые подлежат призыву, получают повестки на границе с Грузией.

До этого на КПП Верхний Ларс прибыл бронетранспортер. Пограничники уточнили, что БТР необходим там в случае прорыва резервистами пункта пропуска и отъезда из страны без оформления пограничных документов.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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