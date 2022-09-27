Власти Северной Осетии заявили, что повестки на КПП будут вручать всем призывникам

Фото: ТАСС/AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Повестки на КПП Верхний Ларс на границе России с Грузией будут вручаться всем россиянам, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщается на сайте главы и правительства региона.

"На въездах в республику и на КПП Верхний Ларс организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Задача опергрупп – в соответствии со списками министерства обороны РФ вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подчеркнул, что теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, военком республики до 27 сентября имел только список подпадающих под мобилизацию жителей региона.

При этом отмечается, что вручение повестки не означает мгновенное направление в призывной пункт.

"Однако каждый должен понимать, что, если он оказался в списке граждан, которые подлежат частичной мобилизации согласно указу президента РФ, неявка в военкомат повлечет за собой последствия, прописанные в законе, – вплоть до уголовной ответственности. И еще хочу подчеркнуть: эта работа будет проводиться в строгом соответствии с критериями, прописанными в указе президента страны", – уточнил глава региона Сергей Меняйло.

Ранее в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили, что россияне, которые подлежат призыву, получают повестки на границе с Грузией.

До этого на КПП Верхний Ларс прибыл бронетранспортер. Пограничники уточнили, что БТР необходим там в случае прорыва резервистами пункта пропуска и отъезда из страны без оформления пограничных документов.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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