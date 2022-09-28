В Белгородской области сократили число граждан, подлежащих частичной мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Белгородской области число граждан, которые должны быть призваны в ходе частичной мобилизации на данном этапе, сокращено, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Об этом сообщает RT.

"На сегодня у нас остались порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы", – отметил губернатор.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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